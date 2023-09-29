Мэддисон и Сон рискуют пропустить матч с "Ливерпулем"

Сон Хен Мин и Джеймс Мэддисон Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что лидеры его команды в лице Джеймса Мэддисона и Сона Хен Мина рискуют пропустить матч против "Ливерпуля".

Пришедший из "Лестера" Мэддисон и получивший капитанскую повязку Сон утвердились ключевыми игроками "Тоттенхэма" на старте нового сезона, однако оба получили небольшие травмы во время дерби с "Арсеналом" в прошлый уикенд (2:2).

Угодил в лазарет и нападающий Бреннан Джонсон, который повредил заднюю поверхность бедра против "Арсенала". Его участие в матче с "Ливерпулем" исключено.

"Бреннан пропустит матч на этой неделе. Это не слишком серьезно, но достаточно, чтобы он пропустил этот матч".

"Маддерс и Сонни тренировались сегодня, но мы посмотрим на их состояние после тренировки. Оба справились со всем, с чем нужно было, но это будет зависеть от того, как они себя будут чувствовать", — цитирует Постекоглу talkSPORT.


Метки Мэддисон, Сон, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2023 22:00

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