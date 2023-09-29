Сэвидж: "Это лишь вопрос времени, прежде чем у людей появятся вопросы к Почеттино"

Бывший полузащитник сборной Уэльса Робби Сэвидж считает, что главному тренеру "Челси" Маурисио Почеттино нужно дать время.

"Челси" совершенно провалил старт нового сезона Премьер-Лиги, расположившись на 14-м месте после трех поражений в шести первых матчах.



Сэвидж считает, что Почеттино уже под давлением, и вскоре у публики появятся вопросы к Маурисио, если результаты не улучшатся. Однако Сэвидж считает, что "Челси" не нужно спешить с решениями.



"Когда футбольный клуб тратит 1 миллиард фунтов на новых игроков и когда этот футбольный клуб не забивает 288 минут, причем не забивает "Ноттингем Форест" и "Астон Вилле" дома и "Борнмуту" на выезде, занимая 14-е место в Премьер-Лиге, то ты оказываешься под огромным давлением".



"Думаю, Почеттино нужно время. Ему нужно время, чтобы сформировать команду, и он тот тренер, который умеет улучшать игроков. Он это делал в прошлом с "Тоттенхэмом", все мы знаем это. Но мы знаем беспощадную природу футбола, мы знаем беспощадную природу Премьер-Лиги и то, как "Челси" поступал со своими тренерами в прошлом. Возьмите Грэма Поттера — если бы они его оставили, была бы ситуация "Челси" хоть сколько-нибудь хуже, чем сейчас? Вообще-то, думаю, они бы лучше начали сезон, если бы оставили его!"



"Но это не значит, что Почеттино не нужно больше времени, совсем нет. Слушайте, у них травмы, хотя это не оправдание при таком количестве потраченных на этот состав денег".



"Если эта плохая форма сохранится, то теперь это лишь вопрос времени, прежде чем люди начнут задаваться вопросом, стоит ли Почеттино продолжать. Кстати, я не вхожу в число этих людей. Его предыдущая история, его прошлое говорят мне, что он наладит ситуацию, но ему нужна поддержка и вера владельцев. Думаю, он сможет это наладить. Однако вопрос в том, сколько времени ему дадут".



"Думаю, ему нужно дать время минимум до Рождества. Они не выступают в еврокубках, но им это необходимо. И если они достигнут точки, когда попадание в еврокубки на следующий сезон не будет казаться реальным, тогда им придется принять решение. Но пока им стоит дать ему время".



"Зачем избавляться от Почеттино сейчас после потраченного миллиарда фунтов на игроков. Прямо сейчас нет смысла обсуждать его будущее. В новом сезоне сыграно шесть матчей, поэтому оставьте его в покое", — сообщил Сэвидж TEAMtalk.