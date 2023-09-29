"Ньюкасл" планирует новые контракты с Ботманом и Жоэлинтоном

"Ньюкасл" планирует заключить новые контракты с защитником Свеном Ботманом и полузащитником Жоэлинтоном.

Ранее в сентябре стало известно, что "Ньюкасл" согласовал новый контракт с 25-летним полузащитником Бруно Гимараэсом, причем эта сделка будет содержать пункт о выкупе в размере минимум 100 миллионов фунтов.



Ожидается, что новый контракт Гимараэса будет подтвержден в самое ближайшее время, а следующим игроком, с которым "Ньюкасл" надеется продлить сотрудничество, является партнер Бруно по сборной Бразилии в лице Жоэлинтона.



Переговоры с Жоэлинтоном уже ведутся, и процесс движется в позитивном ключе. 27-летний бразилец открыт к новой сделке с "сорокам".



Далее, в течение ближайших 12 месяцев, "Ньюкасл" планирует сесть за стол переговоров Ботманом. Это должно помочь "сорокам" оградить 23-летнего голландца от интереса ПСЖ и других больших клубов.