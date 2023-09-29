Ван де Вен восхищается Ван Дейком

Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен признался, что капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк является для него примером для подражания.

В ближайшую субботу Ван де Вен сойдется лицом к лицу со своим партнером по сборной Голландии Ван Дейком в рамках матча Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".



По мнению Ван де Вена, 32-летний Ван Дейк остается эталоном центрального защитника, и Микки надеется когда-нибудь достичь этого уровня.



"Я по-настоящему предвкушаю, как снова увижу фанатов на стадионе, и они заставят нас провести хороший матч".



"Мы собираемся сыграть по-своему, как мы и хотим играть. Мы не боимся "Ливерпуля". Думаю, в последние пару лет, а также в этом сезоне Виргил был одним из лучших защитников в Премьер-Лиге, несомненно".



"В тот год, когда они завоевали титул, он был невероятен. Он показал, насколько он важен для "Ливерпуля". Он показал, насколько он был важен в последние пару лет".



"Да, мои амбиции в том, чтобы стать одним из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге, и я буду упорно трудиться, чтобы это случилось, но я только начал и надеюсь там оказаться через некоторое количество лет", — цитирует Ван де Вена Daily Mirror.