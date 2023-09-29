Почеттино будет больше влиять на трансферы "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино будет принимать более активное участие в трансферных делах своего клуба.

Практически все свои приобретения минувшим летом "Челси" совершил по инициативе своих спортивных директоров Пола Уинстенли и Лоуренса Стюарта, а также содиректора по подбору игроков и талантов Джо Шилдса.



Теперь в этот процесс включается Почеттино. "Челси" уже строит планы на январь, когда Маурисио надеется пригласить в свою команду нападающего — вроде Виктора Осимхена из "Наполи" или Айвена Тоуни из "Брентфорда".



"Хорошая вещь в том, что у нас очень хорошие отношения и общение со спортивными директорами и владельцами. Когда трансферное окно закрылось, я сказал, что теперь мне нужно больше участвовать во всех этих решениях. Я начал работу по определению того, что нам нужно в январе".



"Футбол очень динамичен, и здесь всегда имеет значение настоящее. До января многие вещи еще могут измениться. Нам нужно поставить на ноги Нкунку и Армандо Бройю, чтобы обеспечить команде голы и окрепнуть. Но, конечно, мы уже начали работу над трансферами", — цитирует Почеттино The Guardian.