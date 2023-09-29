Тен Хаг не считает возвращение Антони отвлекающим фактором
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что возвращение вингера Антони к тренировкам не станет отвлекающим фактором для его команды.
Ранее в пятницу "Юнайтед" объявил, что Антони, ранее в сентябре получивший отгул из-за выдвинутых в его адрес обвинений насчет применения насилия к слабому полу, возвращается к тренировкам и снова будет доступен для участия в матчах.
В отношении Антони продолжается расследование и в Бразилии, и в Англии, однако Тен Хаг не считает присутствие 23-летнего вингера в Каррингтоне плохой идеей.
"Мы сделали свое заявление, поэтому я ссылаюсь на на заявление. Думаю, это заявление все прояснило".
"Нет, я не думаю, что это станет отвлекающим фактором. Мы сосредоточены на матчах, и он тоже на этом сосредоточится".
"Завтра он вернется к тренировкам. Я должен буду посмотреть, какова его форма, но я думаю, он в порядке", — цитирует Тен Хага The Independent.
29.09.2023 18:00
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