Тен Хаг не считает возвращение Антони отвлекающим фактором

Антони Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что возвращение вингера Антони к тренировкам не станет отвлекающим фактором для его команды.

Ранее в пятницу "Юнайтед" объявил, что Антони, ранее в сентябре получивший отгул из-за выдвинутых в его адрес обвинений насчет применения насилия к слабому полу, возвращается к тренировкам и снова будет доступен для участия в матчах.

В отношении Антони продолжается расследование и в Бразилии, и в Англии, однако Тен Хаг не считает присутствие 23-летнего вингера в Каррингтоне плохой идеей.

"Мы сделали свое заявление, поэтому я ссылаюсь на на заявление. Думаю, это заявление все прояснило".

"Нет, я не думаю, что это станет отвлекающим фактором. Мы сосредоточены на матчах, и он тоже на этом сосредоточится".

"Завтра он вернется к тренировкам. Я должен буду посмотреть, какова его форма, но я думаю, он в порядке", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2023 18:00

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