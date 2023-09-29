Тен Хаг не считает возвращение Антони отвлекающим фактором

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что возвращение вингера Антони к тренировкам не станет отвлекающим фактором для его команды.

Ранее в пятницу "Юнайтед" объявил, что Антони, ранее в сентябре получивший отгул из-за выдвинутых в его адрес обвинений насчет применения насилия к слабому полу, возвращается к тренировкам и снова будет доступен для участия в матчах.



В отношении Антони продолжается расследование и в Бразилии, и в Англии, однако Тен Хаг не считает присутствие 23-летнего вингера в Каррингтоне плохой идеей.



"Мы сделали свое заявление, поэтому я ссылаюсь на на заявление. Думаю, это заявление все прояснило".



"Нет, я не думаю, что это станет отвлекающим фактором. Мы сосредоточены на матчах, и он тоже на этом сосредоточится".



"Завтра он вернется к тренировкам. Я должен буду посмотреть, какова его форма, но я думаю, он в порядке", — цитирует Тен Хага The Independent.