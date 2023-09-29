Почеттино опасается, что Чилуэлл получил серьезную травму

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил обеспокоенность насчет новой травмы защитника Бена Чилуэлла.

Победа 1:0 над "Брайтоном" в Кубке Лиги в минувшую среду оказалась омрачена для "Челси" травмой задней поверхности бедра Чилуэлла.



Аналогичные проблемы беспокоили Чилуэлла в прошлом сезоне, поэтому Почеттино опасается, что 26-летний англичанин задержится в лазарете.



"Доктор сказал мне, что это нехорошо. Это выглядит, как серьезная травма".



"Но нам нужно еще несколько дней, чтобы обследовать его, и тогда мы узнаем, какой период времени он будет отсутствовать".



"Это выглядит нехорошо. Он получил травму на последней минуте матча, и мы по-настоящему расстроены из-за Бена. Мы расстроены, потому что это плохая новость, и теперь мы лишились очередного игрока на определенное время".



"Сейчас сложно знать, как долго он будет отсутствовать, потому что это случилось менее двух дней назад. Нам нужно его обследовать в ближайшие дни", — цитирует Почеттино Evening Standard.