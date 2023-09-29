Почеттино опасается, что Чилуэлл получил серьезную травму
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил обеспокоенность насчет новой травмы защитника Бена Чилуэлла.
Победа 1:0 над "Брайтоном" в Кубке Лиги в минувшую среду оказалась омрачена для "Челси" травмой задней поверхности бедра Чилуэлла.
Аналогичные проблемы беспокоили Чилуэлла в прошлом сезоне, поэтому Почеттино опасается, что 26-летний англичанин задержится в лазарете.
"Доктор сказал мне, что это нехорошо. Это выглядит, как серьезная травма".
"Но нам нужно еще несколько дней, чтобы обследовать его, и тогда мы узнаем, какой период времени он будет отсутствовать".
"Это выглядит нехорошо. Он получил травму на последней минуте матча, и мы по-настоящему расстроены из-за Бена. Мы расстроены, потому что это плохая новость, и теперь мы лишились очередного игрока на определенное время".
"Сейчас сложно знать, как долго он будет отсутствовать, потому что это случилось менее двух дней назад. Нам нужно его обследовать в ближайшие дни", — цитирует Почеттино Evening Standard.
29.09.2023 17:00
Просмотров: 353
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Почаще выпускай его на второсортные турики
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий