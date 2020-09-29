"Юнайтед" потерял Мартинеса на два-три месяца
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес пропустит до трех месяцев с травмой стопы.
Напомним, Мартинес пропустил концовку прошлого сезона, получив перелом плюсневой кости стопы в апреле.
25-летний аргентинец выздоровел к началу нового сезона, однако во время проигранного матча Премьер-Лиги против "Арсенала" (3:1) 3 сентября у него случился рецидив.
После рецидива Мартинес успел сыграть против "Брайтона" и "Баварии", но победы над "Бернли" и "Кристал Пэлас" пропустил.
Как сообщает BBC, Лисандро потребуется на восстановление два-три месяца, в течение которых выбор главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага в центре обороны будет ограничен Рафаэлем Вараном, Виктором Линделефом, Харри Магуайром и Джонни Эвансом.
Также "Юнайтед" по-прежнему лишен своих основных крайних защитников в лице Люка Шоу и Аарона Ван-Биссаки.
29.09.2023 16:00
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Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться..
Пацан красава)))
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Ему здоровья
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