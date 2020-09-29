"Юнайтед" потерял Мартинеса на два-три месяца

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес пропустит до трех месяцев с травмой стопы.

Напомним, Мартинес пропустил концовку прошлого сезона, получив перелом плюсневой кости стопы в апреле.



25-летний аргентинец выздоровел к началу нового сезона, однако во время проигранного матча Премьер-Лиги против "Арсенала" (3:1) 3 сентября у него случился рецидив.



После рецидива Мартинес успел сыграть против "Брайтона" и "Баварии", но победы над "Бернли" и "Кристал Пэлас" пропустил.



Как сообщает BBC, Лисандро потребуется на восстановление два-три месяца, в течение которых выбор главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага в центре обороны будет ограничен Рафаэлем Вараном, Виктором Линделефом, Харри Магуайром и Джонни Эвансом.



Также "Юнайтед" по-прежнему лишен своих основных крайних защитников в лице Люка Шоу и Аарона Ван-Биссаки.