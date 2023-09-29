"Ньюкасл" подтвердил потерю Барнса до конца года

Вингер "Ньюкасла" Харви Барнс избежал операции, но ближайшие три месяца пропустит с травмой стопы.

Барнс травмировался в победном для "Ньюкасла" матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" в прошлый уикенд (0:8).



Углубленное обследование показало, что 25-летний англичанин получил перелом стопы, и сейчас нога игрока находится в специальной защитной обуви.



"Мы думаем, он пропустит около трех месяцев. Операция не требуется, и это хорошая новость, но его стопа сейчас зафиксирована обувью".



"Это травма ниже пальца стопы, и теперь он начал свое восстановление. Думаю, на какое-то время ему потребуется покой, потому что пальцу нужно зажить. Затем мы начнем постепенно приводить его в форму, поэтому мы и ориентируемся на три месяца", — цитирует главного тренера "сорок" Эдди Хау.



Добавим, Барнс только минувшим летом присоединился к "Ньюкаслу", перебравшись из "Лестера" за 40 миллионов фунтов.