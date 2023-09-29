Антони возвращается к тренировкам с "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении вингера Антони к тренировкам на базе в Каррингтоне.

10 сентября "Юнайтед" выпустил заявление насчет Антони, которого его бывшая девушка Габриэла Каваллин обвинила в насилии. 23-летнему вингеру, несколькими днями ранее отчисленному из сборной Бразилии, был предоставлен отгул на неопределенное время.



С тех пор Антони успел побывать на родине, а в четверг дал показания полиции Большого Манчестера, которая по результатам допроса решила не применять каких-либо санкций к футболисту.



На следующий день после визита в полицейский участок Антони был допущен "Юнайтед" до тренировок. Также "красные дьяволы" сообщают, что экс-игрок "Аякса" снова доступен для участия в матчах.



В то же время BBC не ожидает, что Антони, пропустивший четыре последних матча "Юнайтед", сыграет против "Кристал Пэлас" в субботу — сперва бразильцу нужно набрать форму.