"Арсенал" и "Челси" узнали условия трансфера Тоуни

"Арсенал" и "Челси" были уведомлены насчет условий трансфера нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

Схлопотав дисквалификацию на восемь месяцев за нарушение запрета на ставки в мае, Тоуни стал не спеша готовиться к уходу из "Брентфорда".



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, Айвен решительно настроен попробовать себя в большом клубе и надеется осуществить свою мечту либо в январе, либо следующим летом.



Первым делом Тоуни сменил агентов, обратившись к услугам агентства Stellar авторитетного Джонатана Барнетта.



Закулисная работа на трансферм Тоуни уже ведется. "Арсенал" и "Челси" теперь осведомлены об условиях, на которых будет доступен Айвен в 2024 году, однако представители 27-летнего англичанина приветствуют интерес и других топ-клубов к своему клиенту.