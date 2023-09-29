"Арсенал" и "Челси" узнали условия трансфера Тоуни
"Арсенал" и "Челси" были уведомлены насчет условий трансфера нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.
Схлопотав дисквалификацию на восемь месяцев за нарушение запрета на ставки в мае, Тоуни стал не спеша готовиться к уходу из "Брентфорда".
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, Айвен решительно настроен попробовать себя в большом клубе и надеется осуществить свою мечту либо в январе, либо следующим летом.
Первым делом Тоуни сменил агентов, обратившись к услугам агентства Stellar авторитетного Джонатана Барнетта.
Закулисная работа на трансферм Тоуни уже ведется. "Арсенал" и "Челси" теперь осведомлены об условиях, на которых будет доступен Айвен в 2024 году, однако представители 27-летнего англичанина приветствуют интерес и других топ-клубов к своему клиенту.
29.09.2023 12:00
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