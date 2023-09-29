Симен не хочет, чтобы Смит-Роу уходил из "Арсенала"

Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симен посоветовал полузащитнику "канониров" Эмилю Смит-Роу отбросить мысли о смене клуба.

Прошлый сезон оказался практически полностью потерян для Смит-Роу из-за травм, тогда как в новой кампании Эмиль отметился лишь несколькими поздними появлениями на замену и только в минувшую среду против "Брентфорда" в Кубке Лиги впервые вышел в старте.



Если ситуация с игровым временем не изменится, 23-летний англичанин может задуматься об уходе из "Арсенала", однако Симен не считает это хорошей идеей.



"Сейчас он начинает набирать игровые кондиции, его физическая форма должна быть на высшем уровне. У него были травмы. Он будет умирать ради возможности выйти на поле, но он не должен думать: "О, я не играю, не стоит ли мне уйти?"



"Поверьте мне, только когда уходишь из "Арсенала", осознаешь, насколько хорош "Арсенал". Это великолепный клуб. Я не хочу видеть, как такие игроки, которые являются своими воспитанниками, уходят из клуба", — сообщил Симен Daily Express.