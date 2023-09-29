"Челси" не удается уладить вопрос с будущим Матсена

"Челси" до сих пор не добился никакого прогресса касательно будущего защитника Яна Матсена.

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" принял предложение "Бернли" в 31.5 млн. фунтов о покупке Матсена, который прошлый сезон как раз провел у "бордовых" на правах аренды.



Однако 21-летний голландец не пожелал возвращаться в "Бернли" и предпочел попытать свою удачу в "Челси", в системе которого он оказался в 2018 году.



На футбольном поле дела Матсена идут неплохо. В среду против "Брайтона" Ян отметился вторым в сезоне появлением в стартовом составе "Челси", а в Премьер-Лиге уже четырежды выходил на замену.



Как сообщает The Telegraph, главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино находится под впечатлением от Матсена и готов чаще доверять Яну, учитывая дисквалификацию Мало Гюсто и травмы Риса Джеймса с Беном Чилуэллом.



Однако вне футбольного поля дела обстоят сложнее. Действующий контракт Матсена истекает в конце этого сезона, и ранее Ян отклонил оба предложения "Челси" о продлении сотрудничества.



В случае отсутствия прогресса в переговорах с Матсеном до января "Челси" будет готов выслушать предложения насчет Яна в зимнее трансферное окно.