"Челси" готов избавиться от Кукурельи в январе
"Челси" готов выслушать предложения по левому защитнику Марку Кукурелье в преддверии зимнего трансферного окна.
Летом 2022 "Челси" выложил 62 миллиона фунтов ради приглашения Кукурельи из "Брайтона", против которого Марк сыграл все 90 минут в рамках Кубка Лиги в минувшую среду.
Однако в рамках Премьер-Лиги Кукурелья еще не выходил на футбольное поле в этом сезоне, и главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не собирается стоять на пути у 25-летнего испанца.
Кукурелья имел варианты, чтобы покинуть "Челси" еще минувшим летом, но решил остаться и сражаться за место в стартовом составе "Челси". Однако отсутствие возможностей проявить себя может заставить Марка переосмыслить свою позицию.
Как сообщает ESPN, одним из возможных для Кукурельи вариантов на январь является переход в "Реал" на правах аренды. А вот "Манчестер Юнайтед" вполне доволен Серхио Регилоном и возобновлять свой интерес к Марку не собирается.
В идеале "Челси" предпочел бы сразу продать Кукурелью, но если постоянный трансфер в январе не будет возможен, "синие" могут рассмотреть предложения по аренде Марка.
29.09.2023 07:00
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Да там большую часть состава можно распродать, всех 12 негритят
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