"Челси" готов избавиться от Кукурельи в январе

Марк Кукурелья "Челси" готов выслушать предложения по левому защитнику Марку Кукурелье в преддверии зимнего трансферного окна.

Летом 2022 "Челси" выложил 62 миллиона фунтов ради приглашения Кукурельи из "Брайтона", против которого Марк сыграл все 90 минут в рамках Кубка Лиги в минувшую среду.

Однако в рамках Премьер-Лиги Кукурелья еще не выходил на футбольное поле в этом сезоне, и главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не собирается стоять на пути у 25-летнего испанца.

Кукурелья имел варианты, чтобы покинуть "Челси" еще минувшим летом, но решил остаться и сражаться за место в стартовом составе "Челси". Однако отсутствие возможностей проявить себя может заставить Марка переосмыслить свою позицию.

Как сообщает ESPN, одним из возможных для Кукурельи вариантов на январь является переход в "Реал" на правах аренды. А вот "Манчестер Юнайтед" вполне доволен Серхио Регилоном и возобновлять свой интерес к Марку не собирается.

В идеале "Челси" предпочел бы сразу продать Кукурелью, но если постоянный трансфер в январе не будет возможен, "синие" могут рассмотреть предложения по аренде Марка.


Метки Кукурелья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2023 07:00

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  1. bmw-e34 29.09.2023 07:11 # bmw-e34
    Да там большую часть состава можно распродать, всех 12 негритят

    (ответить)

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