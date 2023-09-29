"Ливерпуль" хочет купить Малена

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет приобрести вингера дортмундской "Боруссии" Дониэлла Малена в зимнее трансферное окно.

Как сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на свои источники в Англии, Клопп был заинтересован в приглашении Малена еще в 2021 году, когда Дониэлл уходил из ПСВ.



Однако тогда Мален предпочел "Боруссию", которая заплатила за него 30 миллионов евро (26 млн. фунтов). Этот трансфер долгое время считался неудачным, потому что в своем дебютном сезоне в Дортмунде Дониэлл забил только пять голов в рамках Бундеслиги.



В прошлом сезоне резко Мален прибавил, отличившись уже девять раз в Бундеслиге, а новую кампанию и вовсе начал с четырех голов и двух результативных передачи в семи матчах с учетом всех соревнований.



Мален уже знаком с английским футболом. В свое время Дониэлл занимался в академии "Арсенала", представляя команды от U-18 до U-23 до своего отъезда в Эйндховен за 600,000 евро в 2017 году.



Сообщается, что Клопп рассматривает 24-летнего голландца в качестве преемника для Мохамеда Салаха, за которым, как ожидается, клубы Саудовской Аравии вернутся в конце сезона.



В Дортмунде у Малена есть контракт до 2026 года, однако сумма в районе 60 млн. евро (52 млн. фунтов) может заставить "Боруссию" пойти на сделку с "Ливерпулем".