"Ливерпуль" хочет купить Малена

Дониэлл Мален Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет приобрести вингера дортмундской "Боруссии" Дониэлла Малена в зимнее трансферное окно.

Как сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на свои источники в Англии, Клопп был заинтересован в приглашении Малена еще в 2021 году, когда Дониэлл уходил из ПСВ.

Однако тогда Мален предпочел "Боруссию", которая заплатила за него 30 миллионов евро (26 млн. фунтов). Этот трансфер долгое время считался неудачным, потому что в своем дебютном сезоне в Дортмунде Дониэлл забил только пять голов в рамках Бундеслиги.

В прошлом сезоне резко Мален прибавил, отличившись уже девять раз в Бундеслиге, а новую кампанию и вовсе начал с четырех голов и двух результативных передачи в семи матчах с учетом всех соревнований.

Мален уже знаком с английским футболом. В свое время Дониэлл занимался в академии "Арсенала", представляя команды от U-18 до U-23 до своего отъезда в Эйндховен за 600,000 евро в 2017 году.

Сообщается, что Клопп рассматривает 24-летнего голландца в качестве преемника для Мохамеда Салаха, за которым, как ожидается, клубы Саудовской Аравии вернутся в конце сезона.

В Дортмунде у Малена есть контракт до 2026 года, однако сумма в районе 60 млн. евро (52 млн. фунтов) может заставить "Боруссию" пойти на сделку с "Ливерпулем".


Метки Боруссия, Ливерпуль, Мален

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2023 06:00

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  1. largo-winch 29.09.2023 07:41 # largo-winch
    --Диаз--Нуньез--Салах
    Жота--Гакпо--Сабосекс--Маллен
    Кюртис--Мак--Гравенберх--ТАА
    --------- Алиссон -----------------


    Запасные: Тьяго, Эндо, Доак, Эллиот, Роббо, Цимикас, ВВД, Матип, Конате, Кванса, Гомез, Рэмси, Адриан, Келлехер, Питалуга

    Ебашь!

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  2. lfc-krr 29.09.2023 07:39 # lfc-krr
    Что за ноунейм? Нарезки видел кто? 10ку положит хоть?

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  3. hammersmith 29.09.2023 06:57 # hammersmith
    за весь сентябрь забили всего 1 гол и тот не в АПЛ - угадайте команду долбоебов.

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  4. liverpo0ol 29.09.2023 06:51 # liverpo0ol
    Бомжи

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  5. bmw-e34 29.09.2023 06:09 # bmw-e34
    Мален Кийхрен

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