Премьер-Лига и Футбольная Лига будут продавать телеправа вместе

Премьер-Лига и Футбольная Лига договорились продавать права на трансляцию своих матчей вместе.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, коллективная продажа телевизионных прав начнет работать с сезона 2028/29.



Эта сделка коснется только продажи прав зарубеж, но в будущем может быть расширена и на Великобританию.



Текущий трехлетний телевизионный контракт Премьер-Лиги по продаже прав зарубеж оценивается в 5 миллиардов фунтов, тогда как Футбольная Лига все еще находится в поисках иностранных бродкастеров на период с 2024 по 2028 год. С 2028 Премьер-Лига и Футбольная лига будут продавать права зарубеж вместе.



Благодаря этой сделке клубы Футбольной Лиги — Чемпионшипа, Лиги Один и Лиги Два — получат дополнительный приток денег. Речь идет об увеличении отчислений более чем в два раза.



Дополнительно клубы Премьер-Лиги согласились уже со следующего сезона отчислять своим коллегам из Футбольной Лиги 14.75 процентов от стоимости своих телевизионных прав, а бонус представителям низших дивизионов за этот сезон составит фиксированную сумму в 88 млн. фунтов.