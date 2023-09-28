Владельцы "Ньюкасла" хотят купить "Марсель" и позвать Зидана
Саудовские владельцы "Ньюкасла" хотят купить "Марсель" и назначить Зинедина Зидана главным тренером.
"Ньюкасл" добился огромного прогресса с тех пор, как Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел 80 процентов акций клуба. "Сороки" стали приглашать классных игроков и пробились в Лигу Чемпионов, в прошлом сезоне поучаствовав в финале Кубка Лиги.
Также владельцы "Ньюкасла" вынашивают идею по созданию сети футбольных клубов, и вскоре к семье "сорок" может присоединиться французский "Марсель", утверждает FranceBleu.
"Марсель" неудачно начал этот сезон в Лиге 1, выиграв лишь два из своих шести матчей, а также не сумел пройти "Панатинаикос" в квалификации Лиги Чемпионов.
В случае заключения сделки саудовские инвесторы предложат должность главного тренера Зинедину Зидану. Экс-наставнику "Реала" будет обещан внушительный трансферный бюджет, чтобы соперничать с лучшими клубами мира.
51-летний Зидан находится без работы с 2021 года, когда он покинул "Реал". Ранее Зинедина связывали с назначением в сборной Франции, однако контракт ее нынешнего рулевого Дидье Дешама истекает только в 2026.
28.09.2023 23:00
Просмотров: 396
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Всегда болел за Марсель! Вперед Зидан!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий