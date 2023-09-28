Александер-Арнольд возобновил полноценные тренировки

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд приступил к полноценным тренировкам и, судя по всему, будет готов сыграть против "Тоттенхэма" в ближайшую субботу.

Александер-Арнольд находится вне игры с победы 3:0 над "Астон Виллой" в начале сентября, когда он получил травму задней поверхности бедра.



Трент пропустил четыре последних матча "Ливерпуля", включая победу 3:1 над "Лестером" в Кубке Лиги в среду вечером.



Александер-Арнольд стал частично привлекаться к тренировкам первой команды еще в начале этой недели, а в четверг окончательно приступил к занятиям с полной нагрузкой, сообщает Liverpool Echo.



Вообще, только трое игроков пропустили тренировку "Ливерпуля" в четверг. Это полузащитники Харви Эллиотт, Стефан Байчетич и Тиаго Алькантара.