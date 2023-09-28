"Боруссия" задумывается о возвращении Санчо в январе

Дортмундская "Боруссия" находит привлекательной возможность вернуть вингера Джейдона Санчо из "Манчестер Юнайтед".

23-летний Санчо поставил свою карьеру в "Юнайтед" под большой вопрос, поссорившись с главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.



Санчо был полностью изолирован от первой команды "Юнайтед", но извиняться перед Тен Хагом отказывается и, как кажется, лишь дожидается открытия трансферного окна в январе.



И Bild утверждает, что "Боруссия" обещает стать одним из претендентов на Санчо, которого клуб из Дортмунда продал в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов в июле 2021.



"Боруссия" набрала 11 очков в пяти первых матчах Бундеслиги, но при этом испытывает явные проблемы с созданием и реализацией моментов, забив вдвое меньше, чем лидирующая "Бавария" (18).



Санчо был исключительно хорош в своем заключительном сезоне в Дортмунде, забив 16 голов и отдав 20 результативных передач в 38 матчах с учетом всех соревнований.