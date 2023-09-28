Рис Джеймс надеется сыграть с "Арсеналом"

Капитан "Челси" Рис Джеймс надеется вернуться на футбольное поле в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" 21 октября.

В этом сезоне Джеймс успел сыграть только один матч, еще в августе угодив в лазарет "Челси" с травмой задней поверхности бедра.



Как сообщает Daily Mail, сейчас 23-летний защитник завершает индивидуальную реабилитационную программу и находится на пороге возвращения к полноценным тренировкам на базе "Челси" в Кобхэме.



Джеймс едва ли успеет набрать форму к выездному матчу Премьер-Лиги против "Бернли" 7 октября, после чего начнется международный перерыв.



В "Челси" надеются, что Джеймс будет готов сыграть сразу после перерыва — в дерби с "Арсеналом" на "Стэмфорд Бридж".