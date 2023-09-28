Колуилл уверен, что Джексон будет много забивать за "Челси"

Защитник "Челси" Леви Колуилл уверен, что нападающий Николя Джексон будет много забивать за "синих".

Накануне Джексон забил единственный гол в домашнем матче против "Брайтона" (1:0), обеспечив "Челси" выход в 1/8 финала Кубка Лиги.



Отличившись на "Стэмфорд Бридж" в среду вечером, Джексон прервал серию из 320 игровых минут, на протяжении которых он не мог забить и был регулярно критикуем за упущенные моменты.



Однако Колуилл не ставит под сомнение бомбардирский талант Джексона и ожидает, что рано или поздно 22-летнего сенегальца прорвет.



"Уверен ли я, что он будет регулярно забивать голы? Да, определенно. Не имеет значения, что говорит каждый, тебе просто нельзя слушать этот шум".



"Ты просто выходишь на поле и делаешь свою работу. Здесь он вышел, забил гол и создавал моменты".



"Сколько голов он забьет за нас, когда у него пойдет игра? Я знаю, что их будет много. Я так рад за него. Надеюсь, это придаст ему импульс", — цитирует Колуилла Evening Standard.