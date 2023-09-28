Владельцы "Ливерпуля" продали долю в клубе инвесторам из Нью-Йорка
Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group согласовала продажу небольшой доли в мерсисайдском клубе для обслуживания долга "красных".
По информации The Times, покупателем выступает американская инвестиционная компания Dynasty Equity, а стоимость сделки составляет от 80 до 160 миллионов фунтов.
Таким образом, базирующаяся в Нью-Йорке Dynasty Equity становится миноритарным акционером "Ливерпуля", но участвовать в управлении клубом на ежедневной основе не будет.
Привлеченные инвестиции FSG использует для того, чтобы погасить долги "Ливерпуля", образовавшиеся из-за затратных проектов вроде реконструкции стадиона "Энфилд" и строительства новой тренировочной базы в Керби.
Добавим, по состоянию на июнь 2022 долг "Ливерпуля" составлял 74 млн. фунтов. Еще 71 млн. фунтов "красные" задолжали через дочернюю компанию.
28.09.2023 17:00
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Последние комментарии:
проекты по реконструкции ФСГ может делать за свои личные средства не привлекая никого... ФСГ=скупердяи только прибыли снимают
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КНЯЗИ!!!
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Бизнес КАР
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