Владельцы "Ливерпуля" продали долю в клубе инвесторам из Нью-Йорка

Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group согласовала продажу небольшой доли в мерсисайдском клубе для обслуживания долга "красных".

По информации The Times, покупателем выступает американская инвестиционная компания Dynasty Equity, а стоимость сделки составляет от 80 до 160 миллионов фунтов.



Таким образом, базирующаяся в Нью-Йорке Dynasty Equity становится миноритарным акционером "Ливерпуля", но участвовать в управлении клубом на ежедневной основе не будет.



Привлеченные инвестиции FSG использует для того, чтобы погасить долги "Ливерпуля", образовавшиеся из-за затратных проектов вроде реконструкции стадиона "Энфилд" и строительства новой тренировочной базы в Керби.



Добавим, по состоянию на июнь 2022 долг "Ливерпуля" составлял 74 млн. фунтов. Еще 71 млн. фунтов "красные" задолжали через дочернюю компанию.