Владельцы "Ливерпуля" продали долю в клубе инвесторам из Нью-Йорка

Энфилд Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group согласовала продажу небольшой доли в мерсисайдском клубе для обслуживания долга "красных".

По информации The Times, покупателем выступает американская инвестиционная компания Dynasty Equity, а стоимость сделки составляет от 80 до 160 миллионов фунтов.

Таким образом, базирующаяся в Нью-Йорке Dynasty Equity становится миноритарным акционером "Ливерпуля", но участвовать в управлении клубом на ежедневной основе не будет.

Привлеченные инвестиции FSG использует для того, чтобы погасить долги "Ливерпуля", образовавшиеся из-за затратных проектов вроде реконструкции стадиона "Энфилд" и строительства новой тренировочной базы в Керби.

Добавим, по состоянию на июнь 2022 долг "Ливерпуля" составлял 74 млн. фунтов. Еще 71 млн. фунтов "красные" задолжали через дочернюю компанию.


Метки Dynasty Equity, FSG, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 28.09.2023 18:33 # vals1702
    проекты по реконструкции ФСГ может делать за свои личные средства не привлекая никого... ФСГ=скупердяи только прибыли снимают

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  2. electric 28.09.2023 18:27 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  3. bangladesh 28.09.2023 17:20 # bangladesh
    Бизнес КАР

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