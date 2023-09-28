Уилсон шокирован решением "Челси" по Лукаку

Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон назвал "невероятным" решение главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино отказаться от услуг Ромелу Лукаку.

Едва приступив к работе в "Челси" минувшим летом, Почеттино сразу же отверг Лукаку, который даже предсезонную подготовку провел отдельно от "синих".



В итоге Лукаку отправился в аренду в "Рому", где забивает уже три матча подряд, и Уилсон испытывает недоумение насчет отношения "Челси" к 30-летнему бельгийцу.



"Это невероятно, потому что он прирожденный бомбардир. Он такого рода нападающий, который не играет в какой-то красивый футбол, но при этом запугивает защитников и отправляет мяч в сетку, а в конце концов это именно то, чего им не хватает".



"Кажется, они забили только пять голов в этом сезоне. Я видел статистику, и один только Холанд забил больше, чем они. Это непохоже на "Челси", особенно учитывая потраченные ими деньги", — сообщил Уилсон в своем подкасте.