Саудиты нацелились на Салаха, Де Брюйне и Уилсона

Мохамед Салах и Кевин Де Брюйне Клубы саудовской лиги определили трех звезд из Премьер-Лиги в качестве своих трансферных целей на лето 2024.

Минувшим летом немало известных игроков, включая Джордана Хендерсона, Нголо Канте, Фабиньо, Рияда Махреза, Рубена Невеша и Роберто Фирмино, сменили Англию на Саудовскую Аравию.

Ожидается, что следующим летом саудовские клубы совершат новый трансферный рейд на Премьер-Лигу, и talkSPORT удалось выяснить некоторые из их целей.

Минувшим летом "Ливерпулю" удалось оградить 31-летнего Мохамеда Салаха от интереса "Аль-Иттихада", однако саудиты планируют вернуться за египетским нападающим.

Второй большой целью для саудовских клубов является 32-летний полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, который получил травму в матче первого тура нового сезона Премьер-Лиги и вернется только после Нового года.

Наконец, talkSPORT может подтвердить, что сразу три саудовских клуба хотят 31-летнего нападающего "Ньюкасла" Каллума Уилсона. "Сороки" принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии, что может поспособствовать трансферу англичанина.


Метки Де Брюйне, Ливерпуль, Манчестер Сити, Ньюкасл, Салах, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2023 14:00

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  1. superperez101 28.09.2023 14:08 # superperez101
    колбаса вчера и без салаха лестер закопала
    гимараеса купят

    (ответить)

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