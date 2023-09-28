Саудиты нацелились на Салаха, Де Брюйне и Уилсона
Клубы саудовской лиги определили трех звезд из Премьер-Лиги в качестве своих трансферных целей на лето 2024.
Минувшим летом немало известных игроков, включая Джордана Хендерсона, Нголо Канте, Фабиньо, Рияда Махреза, Рубена Невеша и Роберто Фирмино, сменили Англию на Саудовскую Аравию.
Ожидается, что следующим летом саудовские клубы совершат новый трансферный рейд на Премьер-Лигу, и talkSPORT удалось выяснить некоторые из их целей.
Минувшим летом "Ливерпулю" удалось оградить 31-летнего Мохамеда Салаха от интереса "Аль-Иттихада", однако саудиты планируют вернуться за египетским нападающим.
Второй большой целью для саудовских клубов является 32-летний полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, который получил травму в матче первого тура нового сезона Премьер-Лиги и вернется только после Нового года.
Наконец, talkSPORT может подтвердить, что сразу три саудовских клуба хотят 31-летнего нападающего "Ньюкасла" Каллума Уилсона. "Сороки" принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии, что может поспособствовать трансферу англичанина.
28.09.2023 14:00
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колбаса вчера и без салаха лестер закопала
гимараеса купят
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