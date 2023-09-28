Невилл: "Челси" портит игроков"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Челси" "портит игроков", которые в момент перехода в клуб считались "хорошими игроками".

После смены владельцев в мае 2022 "Челси" потратил свыше 1 миллиарда фунтов на приглашение талантливых игроков, однако "синие" совершенно провалили прошлый сезон, а в новом пока занимают только 14-е место в Премьер-Лиге.

Невиллу кажется, что "Челси" пошел по стопам "Манчестер Юнайтед", в котором сложно отыскать игрока, который бы сейчас играл лучше, чем до своего перехода в клуб.

"Думаю, это нечто культурное. Если вы посмотрите, что происходит в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", то увидите так много похожего".

"Они портят игроков, которые покупались хорошими игроками. Это происходит в "Челси" последние 12-18 месяцев — и эта культура насаждается сверху", — цитирует Невилла Daily Mail.


Метки Невилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 28.09.2023 13:50 # felix-the-cat
    Да членство хуета потому что)) туда идут ток ради бабла и контракта на 10 лет чтобы сидеть пердеть и не хуя не делать))

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  2. yxaxaxaxaxa 28.09.2023 13:38 # yxaxaxaxaxa
    ахах на свою помойку смотри, через СМИ трех игроков сгнобили, клоуны

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  3. kagawa 28.09.2023 13:22 # kagawa
    Выдал базу

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  4. sausage 28.09.2023 13:14 # sausage
    В кои-то веки годноту выдал. Но всё равно с периодом ошибся.

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