Невилл: "Челси" портит игроков"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Челси" "портит игроков", которые в момент перехода в клуб считались "хорошими игроками".

После смены владельцев в мае 2022 "Челси" потратил свыше 1 миллиарда фунтов на приглашение талантливых игроков, однако "синие" совершенно провалили прошлый сезон, а в новом пока занимают только 14-е место в Премьер-Лиге.



Невиллу кажется, что "Челси" пошел по стопам "Манчестер Юнайтед", в котором сложно отыскать игрока, который бы сейчас играл лучше, чем до своего перехода в клуб.



"Думаю, это нечто культурное. Если вы посмотрите, что происходит в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", то увидите так много похожего".



"Они портят игроков, которые покупались хорошими игроками. Это происходит в "Челси" последние 12-18 месяцев — и эта культура насаждается сверху", — цитирует Невилла Daily Mail.