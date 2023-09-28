Невилл: "Челси" портит игроков"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Челси" "портит игроков", которые в момент перехода в клуб считались "хорошими игроками".
После смены владельцев в мае 2022 "Челси" потратил свыше 1 миллиарда фунтов на приглашение талантливых игроков, однако "синие" совершенно провалили прошлый сезон, а в новом пока занимают только 14-е место в Премьер-Лиге.
Невиллу кажется, что "Челси" пошел по стопам "Манчестер Юнайтед", в котором сложно отыскать игрока, который бы сейчас играл лучше, чем до своего перехода в клуб.
"Думаю, это нечто культурное. Если вы посмотрите, что происходит в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", то увидите так много похожего".
"Они портят игроков, которые покупались хорошими игроками. Это происходит в "Челси" последние 12-18 месяцев — и эта культура насаждается сверху", — цитирует Невилла Daily Mail.
28.09.2023 13:00
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Последние комментарии:
Да членство хуета потому что)) туда идут ток ради бабла и контракта на 10 лет чтобы сидеть пердеть и не хуя не делать))
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ахах на свою помойку смотри, через СМИ трех игроков сгнобили, клоуны
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Выдал базу
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В кои-то веки годноту выдал. Но всё равно с периодом ошибся.
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