Гвардиола объяснил, почему не выпустил Холанда против "Ньюкасла"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему не выпустил нападающего Эрлинга Холанда против "Ньюкасла" в Кубке Лиги.
Накануне "Сити" потерпел свое первое поражение в новом сезоне, уступив на "Сент-Джеймс Парк" со счетом 1:0 в рамках 3-го раунда Кубка Лиги.
Холанд этот матч целиком провел на скамейке запасных. Даже уступая в счете, Гвардиола предпочел не рисковать своим ведущим бомбардиром.
"Думал ли я выпустить Холанда? Нет. Я подумал, что Кайл (Уолкер) сыграл много минут, Эрлинг сыграл много минут. А впереди у нас много матчей".
"Может быть, на заключительные 10-15 минут, но я решил этого не делать", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
28.09.2023 12:00
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Ну и правильно, молодняк поиграл и хорошо. Есть другие клубы для кого этот кубок будет важнее, вот пусть и боряться
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