Гвардиола объяснил, почему не выпустил Холанда против "Ньюкасла"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему не выпустил нападающего Эрлинга Холанда против "Ньюкасла" в Кубке Лиги.

Накануне "Сити" потерпел свое первое поражение в новом сезоне, уступив на "Сент-Джеймс Парк" со счетом 1:0 в рамках 3-го раунда Кубка Лиги.



Холанд этот матч целиком провел на скамейке запасных. Даже уступая в счете, Гвардиола предпочел не рисковать своим ведущим бомбардиром.



"Думал ли я выпустить Холанда? Нет. Я подумал, что Кайл (Уолкер) сыграл много минут, Эрлинг сыграл много минут. А впереди у нас много матчей".



"Может быть, на заключительные 10-15 минут, но я решил этого не делать", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.