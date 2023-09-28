"Юнайтед" предложит новый контракт Ганнибалу

"Манчестер Юнайтед" планирует в скором времени начать переговоры с полузащитником Ганнибалом Межбри о новом контракте.

20-летний Межбри на хорошем уровне провел сезон 2022/23 за "Бирмингем" из Чемпионшипа на правах аренды, а на эту кампанию вернулся в "Юнайтед".



С тех пор Ганнибал сыграл три матча за "красных дьяволов", отметившись голом в проигранном матче Премьер-Лиги против "Брайтона" (1:3).



Действующий контракт Межбри истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Однако "Юнайтед" хочет сразу заключить с Ганнибалом новое долгосрочное соглашение.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, к Межбри также существует интерес со стороны "Севильи", но в данный момент игрок сборной Туниса сосредоточен исключительно на футболе.