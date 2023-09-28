Рой Кин высказался насчет ситуации с Санчо

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что ему было бы чрезвычайно стыдно, если бы тренер раскритиковал его за плохую работу на тренировках.

Карьера Джейдона Санчо в "Юнайтед" оказалась под большим вопросом после конфликта 23-летнего вингера с наставником "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.



Кин не одобряет поведение Санчо, но считает, что Джейдон может все быстро исправить, если будет лучше тренироваться и извинится перед Тен Хагом.



"Я бы и сам был зол на Санчо, если бы он не тренировался должным образом. Я не знаю, связано ли это с его характером, потому что все мы разные".



"Мне было бы неловко. Это был бы стыд всей моей жизни, если бы тренер когда-нибудь подошел с этим ко мне или высказался перед медиа".



"Люди твердят, что ты не можешь говорить такие вещи насчет игроков перед медиа. Еще как можешь, ты можешь отправлять это послание".



"Если у тебя есть сомнения насчет того, как игрок тренируется, но он исправляется, демонстрирует усердие и говорит, что, возможно, ошибался, тогда это очень быстро остается позади".



"Я бывал в раздевалках, когда игроки выходили и говорили: "Извините, парни, я совершил ошибку". Это забывалось очень быстро".



"У футбольных раздевалок странная динамика. Если игрок показывает, что ему не все равно и что он человек, то жизнь продолжается дальше", — цитирует Кина Daily Mail.