Артета похвалил "исключительного" Рамсдейла

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил своего голкипера Аарона Рамсдейла после победы 1:0 над "Брайтоном" в Кубке Лиги.

Три предыдущих матча проведя на скамейке запасных, в среду вечером Рамсдейл вернулся на ворота "Арсенала", чтобы помочь "канонирам" выйти в 1/8 финала Кубка Лиги.



Рамсдейл, внезапно превратившийся в дублера Давида Райи, отметился двумя отличными сейвами во втором тайме, заслужив похвалу Артеты.



"Он был исключителен, особенно с учетом этой ситуации".



"Несомненно, мы любим его. Мы знаем его характер и знаем, что он дает команде. Мы рады обладать им. Каждый игрок важен. Сегодня у него была возможность сыграть, и он провел действительно хороший матч".



"Я по-настоящему рад. Это были два разных тайма. Во втором тайме соперник действовал в более агрессивной манере, а мы были слишком прямолинейны, из-за чего игра была сложной".



"Когда мы играем не так хорошо, нужно блокировать сопернику доступ в нашу штрафную, и мы с этим справились", — цитирует Артету Daily Mail.