Клопп: "Собослаи забил супергол"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил Доминика Собослаи после потрясающего гола венгерского полузащитника в матче Кубка Лиги против "Лестера".

Именно гол Собослаи на 70-й минуте в итоге стал победным для "Ливерпуля" в кубковом матче на "Энфилде" в среду вечером.



После волевой победы со счетом 3:1 Клопп высоко оценил то, как Собослаи начал свою карьеру в "Ливерпуле" после перехода из "РБ Лейпциг" за 60 миллионов фунтов минувшим летом.



"Он здесь уже так давно, что я забыл, когда он пришел. Он весьма впечатляет с первой минуты, как приступил к тренировкам. Такова реальность".



"Он славный малый. Классный парень. Он легчайшим образом влился в команду, в раздевалку и все такое. Он от природы очень уверенный в себе парень. Это помогает, но он упорно трудится, в чем вы и убедились сегодня".



"Он вышел и у него были две очень сложные ситуации. Дальше он не выпадал из игры".



"Мне не нужно говорить ему бить по мячу. Он знает это лучше меня, и он довольно хорошо умеет это делать. После своего гола он еще раз выстрелил, но мяч прошел немного выше".



"Вы могли видеть по матчам Премьер-Лиги, что каждый пытается заблокировать его. Поэтому у него и не получалось забить — если он получает простор, есть хорошая вероятность, что мяч будет в сетке".



"Это был супергол. Когда Ватару (Эндо) сделал свой пас, рядом с ним не оказалось ни полузащитника, ни защитника, который бы держал его".



"Поэтому после отбора мяча так важно попытаться первым же пасом сыграть вперед или пасом, задуманным для продвижения вперед. Это очень помогло".



"Ему очень нравится здесь, и очевидно, люди это тоже ценят. Пускай так будет и дальше", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



