Чилуэлл снова травмирован

Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл получил травму задней поверхности бедра в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Брайтона".

В среду вечером "Челси" переиграл "Брайтон" со счетом 1:0 благодаря единственному голу Николя Джексона, однако эта победа была омрачена очередной травмой 26-летнего Чилуэлла.



Вице-капитан "синих", дважды отсутствовавший с аналогичным повреждением в прошлом сезоне, травмировался уже в компенсированное время и теперь направляется на углубленное обследование.



"Травмирован ли Чилуэлл? Да. Нам нужно осмотреть его завтра, но я думаю, это задняя поверхность бедра", — цитирует главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино Daily Mail.