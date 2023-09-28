Чилуэлл снова травмирован
Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл получил травму задней поверхности бедра в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Брайтона".
В среду вечером "Челси" переиграл "Брайтон" со счетом 1:0 благодаря единственному голу Николя Джексона, однако эта победа была омрачена очередной травмой 26-летнего Чилуэлла.
Вице-капитан "синих", дважды отсутствовавший с аналогичным повреждением в прошлом сезоне, травмировался уже в компенсированное время и теперь направляется на углубленное обследование.
"Травмирован ли Чилуэлл? Да. Нам нужно осмотреть его завтра, но я думаю, это задняя поверхность бедра", — цитирует главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино Daily Mail.
28.09.2023 07:00
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Да что-то его топовости и не видно последнее время, в защите никакой. Ку-ку и Маатсен заменят спокойно.
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Вечный инвалид
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Помню начало нулевых, когда в айрона ти влетали тогдашние незапрещенные железные бутсы прямо в область паха, а он вставал, как ни в чем не бывало и продолжал отыгрывать 120+ минут без замен, при этом после матча ехал с базы к подруге своего корешка Уэйни, где успешно закидывал несколько палок, несмотря на дикие болевые ощущения. Хотя медецинский персонал в те времена в лице Евочки и творил чудеса, но нынешние твари хрустальные типа обоих крайков и афроамериканцев новых просто заебали
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Все кто пришел с "Лестера" куда бы ни было вечно травмируются...
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