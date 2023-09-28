Гвардиола не печалится насчет вылета из Кубка Лиги

После вылета из Кубка Лиги главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что его вполне устроит и требл в этом сезоне.

До выезда на "Сент-Джеймс Парк" выиграв все свои матчи в новом сезоне, в среду вечером "Сити" потерпел поражение 1:0 от "Ньюкасла" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги.



Таким образом, "Сити" сразу же лишился возможности на завоевание всех четырех трофеев в сезоне, однако Гвардиола шутит, что повторение достижения прошлой кампании его вполне устроит.



"Расстроен ли я, что мы больше не можем завоевать все четыре трофея? А вы думаете, целью было сделать покер? Если честно, нет".



"Мы очень хорошо сражались, и мы были более чем довольны треблом. У нас высокие ожидания, но не настолько высокие, чтобы не быть довольными этим", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.