Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
После окончания оставшихся матчей 3-го раунда Кубка Лиги состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) соревнования.
Действующий обладатель Кубка Лиги в лице "Манчестер Юнайтед" получил в соперники "Ньюкасл", который этим вечером выбил из турнира "Манчестер Сити".
В то же время "Ливерпуль" отправится к "Борнмуту", "Челси" примет дома "Блэкберн", а "Вест Хэм" и "Арсенал" устроят дерби на Лондонском стадионе.
Добавим, матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 30 октября.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
Мансфилд — Порт Вейл
Ипсвич — Фулхэм
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
Борнмут — Ливерпуль
Челси — Блэкберн
Вест Хэм — Арсенал
Эвертон — Бернли
Эксетер — Мидлсбро
28.09.2023 00:45
Просмотров: 192
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: