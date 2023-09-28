После окончания оставшихся матчей 3-го раунда Кубка Лиги состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) соревнования.

Действующий обладатель Кубка Лиги в лице "Манчестер Юнайтед" получил в соперники "Ньюкасл", который этим вечером выбил из турнира "Манчестер Сити".



В то же время "Ливерпуль" отправится к "Борнмуту", "Челси" примет дома "Блэкберн", а "Вест Хэм" и "Арсенал" устроят дерби на Лондонском стадионе.



Добавим, матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 30 октября.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги



Мансфилд — Порт Вейл

Ипсвич — Фулхэм

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл

Борнмут — Ливерпуль

Челси — Блэкберн

Вест Хэм — Арсенал

Эвертон — Бернли

Эксетер — Мидлсбро