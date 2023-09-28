Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги После окончания оставшихся матчей 3-го раунда Кубка Лиги состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) соревнования.

Действующий обладатель Кубка Лиги в лице "Манчестер Юнайтед" получил в соперники "Ньюкасл", который этим вечером выбил из турнира "Манчестер Сити".

В то же время "Ливерпуль" отправится к "Борнмуту", "Челси" примет дома "Блэкберн", а "Вест Хэм" и "Арсенал" устроят дерби на Лондонском стадионе.

Добавим, матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 30 октября.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Мансфилд — Порт Вейл
Ипсвич — Фулхэм
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
Борнмут — Ливерпуль
Челси — Блэкберн
Вест Хэм — Арсенал
Эвертон — Бернли
Эксетер — Мидлсбро


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2023 00:45

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