"Вилла" обсуждает новый контракт с Уоткинсом

"Астон Вилла" обсуждает со своим нападающим Олли Уоткинсом новый долгосрочный контракт.

Уоткинс проявил себя ключевой фигурой преобразившейся "Виллы" после назначения Унаи Эмери главным тренером в октябре прошлого года.



Действующий контракт Уоткинса, купленного три года назад у "Брентфорда" за 32 миллиона фунтов, рассчитан до лета 2025, однако Эмери и боссы бирмингемского клуба хотят продлить сотрудничество с Олли на более длительный срок.



Всего 27-летний англичанин забил 47 голов в 125 матчах за "Виллу", в каждом из своих трех сезонов в Бирмингеме становясь лучшим бомбардиром команды.



Также Уоткинс дорос до сборной Англии, за которую к настоящему моменту сыграл семь матчей, забив два гола.



В предыдущие недели даже появились слухи об интересе к Уоткинсу со стороны "Арсенала" и "Челси", однако "Вилла прикладывает все усилия, чтобы сохранить Олли подольше, сообщает BBC.