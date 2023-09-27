"Вилла" обсуждает новый контракт с Уоткинсом
"Астон Вилла" обсуждает со своим нападающим Олли Уоткинсом новый долгосрочный контракт.
Уоткинс проявил себя ключевой фигурой преобразившейся "Виллы" после назначения Унаи Эмери главным тренером в октябре прошлого года.
Действующий контракт Уоткинса, купленного три года назад у "Брентфорда" за 32 миллиона фунтов, рассчитан до лета 2025, однако Эмери и боссы бирмингемского клуба хотят продлить сотрудничество с Олли на более длительный срок.
Всего 27-летний англичанин забил 47 голов в 125 матчах за "Виллу", в каждом из своих трех сезонов в Бирмингеме становясь лучшим бомбардиром команды.
Также Уоткинс дорос до сборной Англии, за которую к настоящему моменту сыграл семь матчей, забив два гола.
В предыдущие недели даже появились слухи об интересе к Уоткинсу со стороны "Арсенала" и "Челси", однако "Вилла прикладывает все усилия, чтобы сохранить Олли подольше, сообщает BBC.
27.09.2023 23:00
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