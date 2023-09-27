"Арсеналу" придется раскошелиться на 80 млн. фунтов ради Тоуни

"Арсеналу" придется раскошелиться на 80 миллионов фунтов для приобретения нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни в январе.

Начало нового сезона показало, что для борьбы за титул Премьер-Лиги "Арсеналу" не хватает забивного центрального нападающего.



"Арсенал" проявляет самый серьезный интерес к Тоуни, однако The Times утверждает, что "Брентфорд" установил цену в 80 миллионов фунтов за 27-летнего англичанина, который также интересен "Челси".



Эта ситуация оставляет "Арсеналу" два варианта. Во-первых, "канониры" могут устроить распродажу балласта, чтобы на вырученные за резервных игроков деньги приобрести Тоуни.



Во-вторых, "Арсенал" может обратить свой взор на альтернативные варианты. Одним из таковых является 22-летний мексиканец Сантьяго Хименес, который в прошлом сезоне забил 15 голов и завоевал титул Эредивизии с ПСВ.