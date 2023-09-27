"Реал" проявляет интерес к Де Дзерби

"Реал" рассматривает главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби в качестве преемника для Карло Анчелотти.

Еще минувшим летом было объявлено, что после окончания сезона 2023/24 Анчелотти оставит "Реал" и возглавит сборную Бразилии.



Таким образом, ближайшие месяцы испанский гранд посвятит определению преемника для итальянского специалиста.



По информации Cadena Ser, на эту роль "Реал" рассматривает Де Дзерби, который только год назад возглавил "Брайтон", придя на смену Грэму Поттеру.



Де Дзерби, соотечественник Анчелотти. только развил успех Поттера, финишировав с "Брайтоном" на шестом месте в Премьер-Лиге в прошлом сезоне. Стиль игры "чаек" при Роберто получает крайне хвалебные отзывы.



Новый сезон "Брайтон" тоже начал очень ярко, выиграв пять из шести своих матчей в Премьер-Лиге.



Добавим, альтернативой 44-летнему Де Дзерби называется бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо, который сейчас тренирует "Байер".