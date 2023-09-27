Рис Джеймс обвинен в оскорблении арбитра
FA предъявила обвинения капитану "Челси" Рису Джеймсу за оскорбление арбитра в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".
В минувший уикенд "Челси" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Виллы", оказавшись в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.
Единственный гол в матче на "Стэмфорд Бридж" "синие" пропустили вскоре после удаления защитника Мало Гюсто, которому рефери Джарред Джиллетт изначально показал желтую карточку, но после взаимодействия с системой VAR достал из кармана красную.
Из официального заявления Ассоциации следует, что после финального свистка Джеймс оскорбил Джиллетта или кого-либо из его помощников в подтрибунном тоннеле.
Теперь у 23-летнего защитника, который получил травму после одного сыгранного в новом сезоне матча, есть время до пятницы, 29 сентября, чтобы ответить на предъявленные обвинения.
27.09.2023 20:00
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судьи чет ваще попутали , сначала Ван Дейк , теперь Рис Джеймс , неженки хуевы , лучше бы дисквалификации за их косяки им выдавали, которых уже ебать сколько с начала сезона накопилось
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