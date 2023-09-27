Рис Джеймс обвинен в оскорблении арбитра

FA предъявила обвинения капитану "Челси" Рису Джеймсу за оскорбление арбитра в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

В минувший уикенд "Челси" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Виллы", оказавшись в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.



Единственный гол в матче на "Стэмфорд Бридж" "синие" пропустили вскоре после удаления защитника Мало Гюсто, которому рефери Джарред Джиллетт изначально показал желтую карточку, но после взаимодействия с системой VAR достал из кармана красную.



Из официального заявления Ассоциации следует, что после финального свистка Джеймс оскорбил Джиллетта или кого-либо из его помощников в подтрибунном тоннеле.



Теперь у 23-летнего защитника, который получил травму после одного сыгранного в новом сезоне матча, есть время до пятницы, 29 сентября, чтобы ответить на предъявленные обвинения.