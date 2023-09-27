Амрабат хочет остаться в "Юнайтед"

Полузащитник Софьян Амрабат заявил, что хочет заслужить постоянный контракт с "Манчестер Юнайтед".

Арендное соглашение "Юнайтед" с "Фиорентиной" по Амрабату предусматривает опцию выкупа за 21.5 млн. фунтов.



Накануне Софьян дебютировал за "Юнайтед", поучаствовав в победе 3:0 над "Кристал Пэлас" в Кубке Лиги, после чего 27-летний марокканец выразил надежду продлить свое пребывание в клубе.



"Конечно, я был бы счастлив остаться здесь. Это было великолепно, я мечтал об этом, я с детства трудился ради этого дня. Оказаться здесь — это мечта, это великолепно".



"После моего последнего матча за "Фиорентину", против "Вест Хэма" в финале Лиги Конференций, для меня началось трансферное окно: было много клубов, много общения, переговоров, но для меня всегда было ясно, что я хочу в "Манчестер Юнайтед".



"Это были длинные, длинные месяцы для меня. Очень сложные месяцы для меня, но было приятно, что в последний день окна я все-таки перешел сюда. Теперь я здесь, и это самое важное".



"Когда я ступаю на поле, то для меня является нормой стараться изо всех сил каждый раз, сражаться за каждый метр и выкладываться без остатка ради команды. Конечно, у тебя могут быть ошибки, у каждого бывают плохие матчи, но самое важное — сражаться за эмблему, за клуб. Это минимум, который ты можешь обеспечивать. Это норма, и я всегда стараюсь это делать".



"Тренер (Эрик Тен Хаг) очень хорошо и давно знает меня. Пять или семь лет назад мы работали вместе (в "Утрехте"), так что это было давно, но он знает меня, а я знаю его. Я знаю, чего он хочет, и я стараюсь это делать", — цитирует Амрабата The Independent.