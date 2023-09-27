Антони вернулся в Англию, чтобы встретиться с полицией

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони вернулся в Англию, чтобы дать показания полиции Большого Манчестера.

Напомним, "Юнайтед" дал Антони отгул на неопределенное время после обвинений в насилии со стороны бывшей девушки 23-летнего футболиста Габриэлы Каваллин.



В отношении Антони одновременно идут расследования и в Бразилии, и в Англии. Первым делом экс-игрок "Аякса" решил слетать на родину.



В данный момент неизвестно, чем завершился визит Антони в Бразилию, однако во вторник вингер "Юнайтед" вылетел назад в Англию, где согласился добровольно явиться в полицию Большого Манчестера.



По информации The Guardian, Антони дал показания бразильской полиции еще в июне, но стражи закона его не арестовали и не стали выдвигать обвинений. Футболист категорически отрицает, что поднимал руку на Каваллин.



Добавим, полиция Большого Манчестера отрабатывает жалобу не только Каваллин, но и второй девушки, Ингрид Ланы, чья интимная встреча с Антони случилась как раз в Англии.