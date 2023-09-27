Мерсон: "Кубок Лиги для "Челси" важнее, чем для какой-либо другой команды"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Челси" чрезвычайно важно не вылететь из Кубка Лиги в среду вечером.

В новом сезоне "Челси" пока одержал лишь две победы во всех соревнованиях, а в трех последних матчах даже не забивал.



Мерсон испытывает тревогу насчет "Челси" и чувствует, что главный тренер "синих" Маурисио Почеттино начинает паниковать, поэтому ближайший матч имеет повышенное значение для лондонцев.



"Кубок Лиги для "Челси" важнее, чем для какой-либо другой команды. Матч против "Брайтона" в среду вечером значит для "Челси" больше, чем матч какой-либо другой оставшейся в турнире команды".



"Я уже говорил, что "Тоттенхэм" обвел себя вокруг пальца, сыграв ослабленным составом во 2-м раунде и вылетев. Но ты смотришь на них сейчас и на то, как они начали сезон. Им нужно попасть в Лигу Чемпионов, поэтому я могу понять, почему они предоставили отдых игрокам".



"Но "Челси" себе этого позволить не может. У них был не такой сложный старт — многие клубы оторвали бы вам руку, если бы вы предложили им такое расписание. "Ньюкасл" начинал сезон против "Астон Виллы", "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Брайтона", но имеет на четыре очка больше, чем "Челси".



"Меньше всего "Челси" теперь нужно вылететь от "Брайтона" из Кубка Лиги".



"Если вы посмотрите на расписание "Челси", это вызывает тревогу. Следующие 10 матчей так важны для их сезона, и им будет некогда перевести дух. Я не знаю, когда они снова выиграют футбольный матч".



"Так что в среду будет матч огромной важности для них. Если они не выиграют, то у них будет три победы в 24 последних матчах. Одна была одержана против "Лутона", когда они все-таки справились. Еще одна была одержана против "Уимблдона" в Кубке Лиги, а третья — против "Борнмута" в Премьер-Лиге в прошлом сезоне, когда "Борнмут" уже обезопасил себя от вылета".



"Даже Маурисио Почеттино сейчас выходит и говорит: "Это процесс, вам нужно быть терпеливыми". Когда тренер выходит и говорит такое, это показывает, что они начинают слегка паниковать. Даже он понимает, что так не должно было быть".



"Раз он говорит такое, значит это тревожно. Надеюсь, он получит терпение и время. У них также много травм. Но я обеспокоен", — сообщил Мерсон Sky Sports.



