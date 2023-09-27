Ван де Вен: "Мы не боимся "Ливерпуля"

Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен заявил, что его команда не испытывает страха в отношении "Ливерпуля".

Дав бой соседям из "Арсенала" в минувшее воскресенье (2:2), в своем следующем матче Премьер-Лиги "Тоттенхэм" сразится дома с "Ливерпулем".



"Ливерпуль" находится в отличной форме, одержав пять побед подряд в Премьер-Лиге, однако Ван де Вен с партнерами намерены забрать все три очка у "красных".



"Я не думаю, что мы испытываем страх к какой-либо другой команде. Было бы странно бояться другой команды. Я не думаю, что это позитивно, когда ты выходишь на матч, думая: "Вот это команда у них".



"Мы хотим чего-нибудь добиться вместе в этом сезоне. Думаю, наши дела идут хорошо, и мы помогаем друг другу. Мы сражаемся друг за друга, и нужно продолжать в том же духе. Думаю, это может быть славный год".



"Против "Арсенала" был сложный матч. Конечно, они имели свои моменты. Но и у нас были моменты. Ты всегда хочешь большего, ты всегда хочешь три очка. Но в конце концов мы набрали одно очко, и мы должны развить это против "Ливерпуля", — сообщил Ван де Вен Daily Mirror.