Ван де Вен: "Мы не боимся "Ливерпуля"

Микки Ван де Вен Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен заявил, что его команда не испытывает страха в отношении "Ливерпуля".

Дав бой соседям из "Арсенала" в минувшее воскресенье (2:2), в своем следующем матче Премьер-Лиги "Тоттенхэм" сразится дома с "Ливерпулем".

"Ливерпуль" находится в отличной форме, одержав пять побед подряд в Премьер-Лиге, однако Ван де Вен с партнерами намерены забрать все три очка у "красных".

"Я не думаю, что мы испытываем страх к какой-либо другой команде. Было бы странно бояться другой команды. Я не думаю, что это позитивно, когда ты выходишь на матч, думая: "Вот это команда у них".

"Мы хотим чего-нибудь добиться вместе в этом сезоне. Думаю, наши дела идут хорошо, и мы помогаем друг другу. Мы сражаемся друг за друга, и нужно продолжать в том же духе. Думаю, это может быть славный год".

"Против "Арсенала" был сложный матч. Конечно, они имели свои моменты. Но и у нас были моменты. Ты всегда хочешь большего, ты всегда хочешь три очка. Но в конце концов мы набрали одно очко, и мы должны развить это против "Ливерпуля", — сообщил Ван де Вен Daily Mirror.


Метки Ван де Вен, Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 905

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 27.09.2023 16:27 # tigerpool
    Ну раз не боитесь, тогда покажите открытую, смелую игру. И тогда Дарвин и Салах покажут вам ваше законное место.

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  2. takernotagiver 27.09.2023 15:54 # takernotagiver
    Он конечно защ крутой, но даже с Нкетией в атаке Арсенал загнал им две палки)

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  3. liverpool888 27.09.2023 15:53 # liverpool888
    Это будет очень интересный матч для нейтрального зрителя, если Тоттенхэм пожелает сыграть первым номером в родных стенах. Думаю, Ливерпулю это даже в какой-то степени будет на руку

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  4. sausage 27.09.2023 15:34 # sausage
    Да пошёл ты на хуй

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  5. xxa 27.09.2023 15:24 # xxa
    Цыплят по осени считают

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  6. electric 27.09.2023 15:15 # electric
    Спасибо за прогноз, Мичел Антонио!эхехехе

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  7. ugunner4 27.09.2023 15:11 # ugunner4
    еле-еле ничейку еле-еле скатали против Арсенала, радовались как победе и уже в себя поверили))

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  8. olimpic14 27.09.2023 15:04 # olimpic14
    А опасаться надо... Команда Клоппа поставит на место, мой прогноз

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