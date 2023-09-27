Тен Хаг признал, что Гарначо был недостаточно хорош на старте сезона
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что вингер Алехандро Гарначо был недостаточно хорош в начале нового сезона.
Накануне вечером Гарначо открыл счет своим голам в новом сезоне, поучаствовав в разгроме "Кристал Пэлас" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги (3:0).
Это был третий выход Алехандро в стартовом составе "Юнайтед" с начала сезона, однако Тен Хаг вынужден признать, что в предыдущих матчах 19-летний аргентинец играл неважно.
"На старте сезона, когда он играл в матчах, вы могли видеть, что его вклад в игру был недостаточно хорош".
"У него также были и хорошие моменты. Вы могли видеть, что он создает угрозу, даже когда играет неважно".
"Если он выполняет свою оборонительную работу, то у него всегда будут моменты, он всегда сможет решать игру, потому что он обладает отличными навыками. Это то, чему он должен научиться".
"Не только игра с мячом имеет значение. Но, как это было сегодня, я хочу видеть его проникновения в штрафную и выходы на правильную позицию для удара".
"Думаю, для игрока его возраста вполне нормально, что у него есть большое пространство для развития".
"Он нравится каждому, он нравится фанатам, команде, мне, но мы должны требовать с него и подстегивать его, потому что он может выступать на очень высоком уровне, и это нужно показывать каждый день", — цитирует Тен Хага The Independent.
27.09.2023 14:00
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Хаг балабол, Гарначо в старте не от того, что стал лучше, а от того, что некому играть...
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Это который играл по 5 минут в матче от силы?
ТХГ рофлит
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обычный игрок на уровне лингардиньо
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