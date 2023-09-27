Тен Хаг признал, что Гарначо был недостаточно хорош на старте сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что вингер Алехандро Гарначо был недостаточно хорош в начале нового сезона.

Накануне вечером Гарначо открыл счет своим голам в новом сезоне, поучаствовав в разгроме "Кристал Пэлас" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги (3:0).



Это был третий выход Алехандро в стартовом составе "Юнайтед" с начала сезона, однако Тен Хаг вынужден признать, что в предыдущих матчах 19-летний аргентинец играл неважно.



"На старте сезона, когда он играл в матчах, вы могли видеть, что его вклад в игру был недостаточно хорош".



"У него также были и хорошие моменты. Вы могли видеть, что он создает угрозу, даже когда играет неважно".



"Если он выполняет свою оборонительную работу, то у него всегда будут моменты, он всегда сможет решать игру, потому что он обладает отличными навыками. Это то, чему он должен научиться".



"Не только игра с мячом имеет значение. Но, как это было сегодня, я хочу видеть его проникновения в штрафную и выходы на правильную позицию для удара".



"Думаю, для игрока его возраста вполне нормально, что у него есть большое пространство для развития".



"Он нравится каждому, он нравится фанатам, команде, мне, но мы должны требовать с него и подстегивать его, потому что он может выступать на очень высоком уровне, и это нужно показывать каждый день", — цитирует Тен Хага The Independent.