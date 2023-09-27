Почеттино объяснил, чем проект "Челси" отличается от "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино объяснил, чем его нынешний проект отличается от того, что у него был в "Тоттенхэме".

Несмотря на отсутствие трофеев, в свое время Почеттино добился огромного успеха в "Тоттенхэме", пиком чего стало участие "шпор" в финале Лиги Чемпионов в 2019 году.

По словам Почеттино, в "Тоттенхэме" он сам собирал состав и разрабатывал стратегию с нуля, тогда как "Челси" пригласил его для развития проекта, придуманного и начатого другими. Однако Маурисио верит, что "синие" будут успешны.

"В "Тоттенхэме" было по-другому, потому что там трансформация случилась при нас. Мы собрали состав, работая совместно с клубом, мы потратили от шести месяцев до года на изменение и проектирование стратегии на будущее".

"В "Челси" план уже был. Мы пришли сюда, чтобы развивать проект, который уже был начат, и теперь я являюсь частью плана. Как и в "Тоттенхэме", на мне лежит ответственность, но здесь немного по-другому".

"Я верю, правда верю в план "Челси". Думаю, у нас хороший баланс, но проблема в том, что это не проявляется. У нас есть игроки, которые готовы быть важными уже сегодня, но они не могут играть из-за травм".

"Мы имеем дело с обстоятельствами, которые невозможно было предвидеть... Да даже когда все игроки в строю, ты можешь проигрывать матчи", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Почеттино, Тоттенхэм, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2023 13:00

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  1. makeewadim 27.09.2023 13:34 # makeewadim
    Читаю всё это и понимаю, что это конте+мауриния в кубе тупости и желания отступных! Дайте этому клоуну ящик лимонов

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