"Челси" следит за ситуацией вокруг Осимхена

"Челси" следит за ситуацией вокруг нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, который крупно поссорился со своим клубом.

По информации talkSPORT, главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино уже попросил свой клуб приобрести ему нападающего в январе.



Ранее с переходом в "Челси" связывали Айвена Тоуни из "Брентфорда", однако теперь у "синих" появился еще один вариант в лице Осимхена, который прежде выглядел недосягаемой целью.



На днях "Наполи" в своем официальном аккаунте в TikTok высмеял промах Осимхена с пенальти в матче Серии А против "Болоньи". Эта запись, позже удаленная, очень оскорбила Виктора.



Накануне агент 24-летнего нигерийца даже потребовал извинений от "Наполи", а также пригрозил итальянскому клубу судебным иском.



Этот инцидент случился после того, как в прошлом сезоне Осимхен забил 31 гол во всех соревнованиях и помог "Наполи" завоевать свой первый за 33 года титул Серии А.



Согласно слухам, теперь Осимхен может покинуть "Наполи" с возобновлением трансферного окна, и talkSPORT утверждает, что "Челси" внимательно наблюдает за тем, как будут развиваться события вокруг Виктора.



Добавим, это не единственная проблема насчет "Наполи" и Осимхена. В отношении президента итальянского клуба Аурелио Де Лаурентиса было начато прокурорское расследование насчет фальсификации бухгалтерских документов, касающихся перехода Виктора из "Лилля" за 74 миллиона фунтов в 2020 года.