Гвардиола посетовал, что "Сити" возвращается от "Ньюкасла" на автобусе

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал, что его команде придется возвращаться от "Ньюкасла" автобусом, а не на самолете.

Матч 3-го раунда Кубка Лиги на "Сент-Джеймс Парк" ознаменует для "Сити" начало серии из четырех выездов подряд: к "Ньюкаслу", "Вулверхэмптону", "РБ Лейпциг" и "Арсеналу".



Путь до Ньюкасла и обратно — суммарно в 300 миль — "Сити" проделает на автобусе. "Горожане" вернутся домой только около 14:00 четверга, чтобы на следующий день — снова на автобусе — отправиться в Вулверхэмптон, и Гвардиола опасается, что это может помешать его команде продлить свою 100-процентную серию на старте нового сезона.



"После матча мы не сможем вернуться домой самолетом из-за какой-то проблемы — там что-то с самолетами".



"Для нас нет самолета, чтобы вернуться домой, поэтому нам придется взять автобус. Мы вернемся на два-три часа позже в четверг, и это слишком поздно. На следующий день, в пятницу, мы уезжаем в Вулверхэмптон, и это приходится держать в уме".



"Затем, на следующей неделе, мы отправился в Германию, чтобы сыграть с "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов. Это по-настоящему важный матч для нас, потому что мы знаем, насколько важно победить там для выхода в следующую стадию".



"Я не знаю, что случилось с самолетом. Менеджер по организации поездок сказал, что мы не можем им воспользоваться. Кажется, какая-то проблема возникла еще в Лондоне. У меня нет проблем с автобусом, но мы вернемся намного, намного позже, чем ожидали, и с этим ничего не поделать", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.