Тен Хаг оценил дебют Амрабата за "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг оценил дебют полузащитника Софьяна Амрабата за клуб.

Амрабат был арендован "Юнайтед" у "Фиорентины" в заключительный день летнего трансферного окна, но прибыл в Манчестер с травмой, поэтому смог дебютировать за свой новый клуб только накануне вечером.



Амрабат вышел в стартовом составе "Юнайтед" на матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Кристал Пэлас", сделав свой вклад в победу 3:0.



Примечательно, что Амрабат начал матч на позиции левого защитника, после перерыва переместившись в центр поля. Эта универсальность и побудила Тен Хага к приглашению 27-летнего марокканца в свою команду.



"Софьян — это игрок, который будет играть там, где нужен команде. Это одна из причин, почему мы подписали его. У каждого игрока есть своя лучшая позиция, но он придает определенную динамику игре".



"Мы только начали, и это процесс был слегка нарушен многочисленными травмами, с которыми мы столкнулись. Вы могли увидеть, что Мейсон (Маунта), Амрабат могут делать свой вклад в игру, и именно это они будут делать", — цитирует Тен Хага Evening Standard.