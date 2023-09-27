Томас Франк не хочет продавать Тоуни

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что не хочет продавать нападающего Айвена Тоуни.

Согласно слухам, Тоуни твердо настроен уйти на повышение в январе, когда истечет его восьмимесячная дисквалификация за нарушение запрета на ставки. Айвен даже сменил своих агентов.



Прежде всего Тоуни сватают в "Арсенал", а также в "Челси" и "Тоттенхэм", однако Франк предпочел бы, чтобы 27-летний англичанин остался в "Брентфорде".



"Я не знаю, что будет. Я сосредоточен лишь на завтрашнем матче".



"К трансферным окнам мы готовимся заранее. Мы готовы ко всему, что может случиться. Давайте посмотрим".



"Я не хочу продавать его. Я хочу сохранить своих лучших игроков. Я говорю клубу: "Не продавайте его". Айвен — игрок мирового уровня, так почему мы должны продавать игрока мирового уровня?"



"Я хочу, чтобы он играл здесь до конца своего контракте, но не мне это решать", — цитирует Франка Sky Sports.