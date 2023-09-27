Гвардиола призвал Филлипса использовать свой шанс

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал Калвина Филлипса проявить себя и показать, почему полузащитника остался в клубе минувшим летом.

После своего перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов летом 2022 Филлипс отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Сити".



Пятым из них станет выезд к "Ньюкаслу" в Кубке Лиги в среду вечером, поскольку Родри приступает к трехматчевой дисквалификации после своего удаления против "Ноттингем Форест" в минувший уикенд.



Минувшим летом Филлипс отказался от перехода в "Вест Хэм", который искал замену Деклану Райсу, и теперь Гвардиола хочет, чтобы 27-летний англичанин использовал свой шанс.



"У каждого игрока есть свои качества. Мы пригласили Калвина сюда из-за его мастерства. В футболе не бывает близнецов, каждый индивидуален по-своему. Калвин был лучшей версией себя в "Лидсе" при Марсело Бьелсе. Я был бы счастлив сделать с Калвином то, что сделал Марсело".



"У нас свой собственный стиль игры, и иногда у него возникают сложности с некоторыми вещами, тогда как стиль игры "Лидса" был идеален для него. Но Калвин открыт к новым вещам, готов учиться и хочет помогать. Этим он и занят".



"Летом он решил остаться. Клуб разговаривал с ним, и он, несмотря на дефицит игровых минут, сказал: "Нет, я хочу остаться". Если он хочет остаться, то ладно. Это прекрасно — он милый человек", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.