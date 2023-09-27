Амрабат был в считанных часах от перехода в "Ливерпуль"

Полузащитник Софьян Амрабат едва не перешел в "Ливерпуль" до того, как присоединиться к "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" взял Амрабата у "Фиорентины" в аренду с опцией выкупа.



По информации Daily Mail, "Юнайтед" буквально увел Амрабата из под носа у "Ливерпуля", чей главный тренер Юрген Клопп лично уговаривал Софьяна продолжить карьеру на "Энфилде".



"Ливерпуль" не подписал Амрабата, потому что в ходе переговоров у "красных" возникли некоторые разногласия с лагерем 27-летнего игрока сборной Марокко.



"Ливерпуль" и Амрабат решили на сутки приостановить переговоры, и как раз этой заминкой воспользовался "Юнайтед" — Софьян был в считанных часах от перехода в мерсисайдский клуб.



Тем не менее, "Ливерпуль" не растерялся и, упустив Амрабата, успел согласовать покупку Райана Гравенберха из "Баварии" за 34.2 млн. фунтов.