Амрабат был в считанных часах от перехода в "Ливерпуль"

Софьян Амрабат Полузащитник Софьян Амрабат едва не перешел в "Ливерпуль" до того, как присоединиться к "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" взял Амрабата у "Фиорентины" в аренду с опцией выкупа.

По информации Daily Mail, "Юнайтед" буквально увел Амрабата из под носа у "Ливерпуля", чей главный тренер Юрген Клопп лично уговаривал Софьяна продолжить карьеру на "Энфилде".

"Ливерпуль" не подписал Амрабата, потому что в ходе переговоров у "красных" возникли некоторые разногласия с лагерем 27-летнего игрока сборной Марокко.

"Ливерпуль" и Амрабат решили на сутки приостановить переговоры, и как раз этой заминкой воспользовался "Юнайтед" — Софьян был в считанных часах от перехода в мерсисайдский клуб.

Тем не менее, "Ливерпуль" не растерялся и, упустив Амрабата, успел согласовать покупку Райана Гравенберха из "Баварии" за 34.2 млн. фунтов.


Метки Амрабат, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 27.09.2023 09:44 # sausage
    Не нужен был этот непонятный марокканец.

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  2. gary47 27.09.2023 09:36 # gary47
    Правдый никто не узнает.

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  3. bangladesh 27.09.2023 07:35 # bangladesh
    никому это не интересно.

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