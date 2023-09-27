Амрабат был в считанных часах от перехода в "Ливерпуль"
Полузащитник Софьян Амрабат едва не перешел в "Ливерпуль" до того, как присоединиться к "Манчестер Юнайтед".
Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" взял Амрабата у "Фиорентины" в аренду с опцией выкупа.
По информации Daily Mail, "Юнайтед" буквально увел Амрабата из под носа у "Ливерпуля", чей главный тренер Юрген Клопп лично уговаривал Софьяна продолжить карьеру на "Энфилде".
"Ливерпуль" не подписал Амрабата, потому что в ходе переговоров у "красных" возникли некоторые разногласия с лагерем 27-летнего игрока сборной Марокко.
"Ливерпуль" и Амрабат решили на сутки приостановить переговоры, и как раз этой заминкой воспользовался "Юнайтед" — Софьян был в считанных часах от перехода в мерсисайдский клуб.
Тем не менее, "Ливерпуль" не растерялся и, упустив Амрабата, успел согласовать покупку Райана Гравенберха из "Баварии" за 34.2 млн. фунтов.
27.09.2023 07:00
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Не нужен был этот непонятный марокканец.
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Правдый никто не узнает.
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никому это не интересно.
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