Премьер-Лига одобрила сделку "Челси" с Infinite Athlete

Премьер-Лига дала свое добро на то, чтобы компания Infinite Athlete стала новым титульным спонсором "Челси".

Не сумев вовремя найти замену телекоммуникационной компании Three, "Челси" был вынужден представить свою новую форму на сезон 2023/24 без титульного спонсора.



За считанные дни до старта нового сезона стало известно, что "Челси", наконец, определился с титульным спонсором, согласовав сделку с Infinite Athlete стоимостью 40 миллионов фунтов в год.



Однако у Премьер-Лиги появились определенные вопросы насчет связи Infinite Athlete с владельцами "Челси" и насчет соответствия сделки справедливой рыночной цене, из-за чего "синие" даже рассмотрели альтернативный вариант в виде авиакомпании Riyadh Air.



Тем не менее, "Челси" удалось развеять возникшие у Премьер-Лиги сомнения, и The Telegraph ожидает, что уже в среду клуб со "Стэмфорд Бридж" объявит о начале сотрудничества с Infinite Athlete.



"Челси" едва ли успеет нанести эмблему своего нового титульного спонсора на игровые футболки к матчу 3-го раунда Кубка Лиги против "Брайтона" в среду вечером, но должен сделать это к дерби против "Фулхэма" в Премьер-Лиге в следующий понедельник.



В данный момент неясно, на какой срок будет рассчитан контракт "Челси" с Infinite Athlete. Не исключено, что для начала стороны оформят отношения только до конца сезона.



Infinite Athlete планирует стать важным игроком в мировом футболе, поставляя статистические данные клубам и позволяя фанатам смотреть матчи с разных ракурсов.