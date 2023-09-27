Премьер-Лига одобрила сделку "Челси" с Infinite Athlete
Премьер-Лига дала свое добро на то, чтобы компания Infinite Athlete стала новым титульным спонсором "Челси".
Не сумев вовремя найти замену телекоммуникационной компании Three, "Челси" был вынужден представить свою новую форму на сезон 2023/24 без титульного спонсора.
За считанные дни до старта нового сезона стало известно, что "Челси", наконец, определился с титульным спонсором, согласовав сделку с Infinite Athlete стоимостью 40 миллионов фунтов в год.
Однако у Премьер-Лиги появились определенные вопросы насчет связи Infinite Athlete с владельцами "Челси" и насчет соответствия сделки справедливой рыночной цене, из-за чего "синие" даже рассмотрели альтернативный вариант в виде авиакомпании Riyadh Air.
Тем не менее, "Челси" удалось развеять возникшие у Премьер-Лиги сомнения, и The Telegraph ожидает, что уже в среду клуб со "Стэмфорд Бридж" объявит о начале сотрудничества с Infinite Athlete.
"Челси" едва ли успеет нанести эмблему своего нового титульного спонсора на игровые футболки к матчу 3-го раунда Кубка Лиги против "Брайтона" в среду вечером, но должен сделать это к дерби против "Фулхэма" в Премьер-Лиге в следующий понедельник.
В данный момент неясно, на какой срок будет рассчитан контракт "Челси" с Infinite Athlete. Не исключено, что для начала стороны оформят отношения только до конца сезона.
Infinite Athlete планирует стать важным игроком в мировом футболе, поставляя статистические данные клубам и позволяя фанатам смотреть матчи с разных ракурсов.
27.09.2023 06:00
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Последние комментарии:
Хз зачем им спонсорские деньги, раз все равно сольют за хyйню
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Victor Osimhen has deleted any photos and videos of Napoli on his social media, in reaction to the TikTok video posted by Napoli which mocked him. Looks like he will be leaving in the winter transfer window if this is not resolved.
Ждём https://ibb.co/1sBhsn4
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Ну хоть смотреться будет форма не так убого. У Фореста форма без рекламы смотрелась стильно и олдскульно, а пенсы похожи на команду из детдома.
А насчёт самого спонсора, я конечно понимаю, что только что созданной компании нужна хорошая реклама. Только вот она заработала уже такие деньги на такой контракт или такая же пустышка, как и сам Челси?
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КОРОЛИ!!!
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Infinite Athlete планирует поставлять для Joporota статистические данные об лидерстве Челси по всем параметрам, кроме таблицы.
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Infinite taint)
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в чемпионшипе норм будет смотреться это лого...
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инфинит минет, т.е. "спонсор" подчеркивает, что эти лохи постоянно сосут, ну тут все понятно.
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"Россия для русских", говорили они...
"Москва для москвичей", говорили они...
В свете недавних событий...Ахмат-хаджи, ну как ты там? Рассказывай?!
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Да похуй
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